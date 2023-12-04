Часть работников Адмиралтейских верфей отправились в простой

Генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Андрей Веселов подписал приказ, согласно которому часть сотрудников выведут в простой с 1 по 31 декабря, об этом 4 декабря пишут 47news со ссылкой на документ.

В документе уточняется, что сотрудники уходят в простой по вине работодателя. Во время простоя сотрудникам будут выплачивать две трети зарплаты. Точное количество рабочих, которые уйдут в простой, не уточняется, однако в "Адмиралтейских верфях" говорят о незначительном количестве.

Также в приказе заявлено, что такие меры приняты в связи со снижением объемов производства и отсутствием финансирования по двум заказам.

Напомним, что 15 ноября Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении директора АО "НовИТ Про" по делу о мошенничестве в особо крупном размере. В деле фигурировали суммы, которые были похищены при выполнении заказа у "Адмиралтейских верфей".

Фото: пресс-служба правительства Петербурга