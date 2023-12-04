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Муниципал 16:10

Суд отказался передавать газету МО "Гражданка" от совета местной администрации

фото ЗакС политика Суд отказался передавать газету МО "Гражданка" от совета местной администрации

Калининский районный суд не стал удовлетворять иск местной администрации МО "Гражданка" к совету муниципалитета о правах на газету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат округа Вадим Сафонов. По его словам, суд отказал истцу по всем пунктам. 

Администрация требовала признать ее соучредителем местной газеты "Муниципальная Гражданка". Также чиновники хотели взыскать с бывшего главного редактора Сергея Назарова 634,7 тысяч рублей. Основная часть этой суммы - зарплата, которую он получал руководя газетой, а 62,2 тысячи рублей требовали "за пользование чужими денежными средствами". 

При этом, все работы Назарова были приняты и оформлены актами, подписанными главой местной администрации, отметил Сафонов. По его мнению, решение суда дает надежду на возможность добиваться справедливости и законности.

"Косвенно, оно даёт надежду на возможность оспорить другие (ранее состоявшиеся) решения судов, которые были приняты без учёта позиции депутатов, закона и здравого смысла", - написал Сафонов.

Напомним, ранее Санкт-Петербургский городской суд признал недействующим положение об электронных ресурсах муниципалитета. Ранее ЗАКС.Ру подробно разбирал судебные споры в "Гражданке" и их возможные причины. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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