Суд отказался передавать газету МО "Гражданка" от совета местной администрации

Калининский районный суд не стал удовлетворять иск местной администрации МО "Гражданка" к совету муниципалитета о правах на газету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат округа Вадим Сафонов. По его словам, суд отказал истцу по всем пунктам.

Администрация требовала признать ее соучредителем местной газеты "Муниципальная Гражданка". Также чиновники хотели взыскать с бывшего главного редактора Сергея Назарова 634,7 тысяч рублей. Основная часть этой суммы - зарплата, которую он получал руководя газетой, а 62,2 тысячи рублей требовали "за пользование чужими денежными средствами".

При этом, все работы Назарова были приняты и оформлены актами, подписанными главой местной администрации, отметил Сафонов. По его мнению, решение суда дает надежду на возможность добиваться справедливости и законности.

"Косвенно, оно даёт надежду на возможность оспорить другие (ранее состоявшиеся) решения судов, которые были приняты без учёта позиции депутатов, закона и здравого смысла", - написал Сафонов.

Напомним, ранее Санкт-Петербургский городской суд признал недействующим положение об электронных ресурсах муниципалитета. Ранее ЗАКС.Ру подробно разбирал судебные споры в "Гражданке" и их возможные причины.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру