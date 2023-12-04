На границе России с Финляндией зафиксировано 1,2 млн пересечений до закрытия КПП с начала 2023 года

С начала 2023 года до закрытия пограничных пунктов на границе Финляндии и России было зафиксировано 1,2 млн пересечений, об этом 4 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные погранслужбы Юго-Восточной Финляндии.

Этот показатель на 200 тысяч меньше, чем в 2022 году. Тогда трафик составил 1,4 млн пересечений.

Лидером среди пунктов пропуска стал КПП "Ваалимаа – Торфяновка". На этом пункте nрафик в 2023 году достиг 800 тысяч пересечений, когда в 2022 году их было 788 тысяч.

Далее идут КПП "Нуйямаа – Брусничное" (307 тысяч пересечений) и КПП в Иматре (Светогорск), где зафиксировали 119 тысяч пересечений.

Также уточняется, что на железнодорожном пункте пропуска поезда были только грузовые.

Напомним, что финские власти до 13 декабря закрыли последний самый северный пункт пропуска на границе Финляндии с Россией.

Фото: pixabay