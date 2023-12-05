Дорогу в Пулково хотят сделать шире до 40 метров

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал задание на подготовку проекта плана территории для размещения объекта ООО "Воздушные ворота Северной столицы", об этом 5 декабря пишет "Деловой Петербург".

Речь идет о линейном объекте "Дорога в Пулково", а именно о километровом отрезке дороги прямо перед аэропортом.

Предполагается, что ширина дороги составит 40 метров, а полос собираются сделать от трех до пяти.

Проект должны подготовить до ноября 2024 года.

Напомним, что "Ласточки" из Петербурга в Печоры через Псков начнут останавливаться у аэропорта.

Фото: ЗАКС.Ру