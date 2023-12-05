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Новости 10:42

Специалисты закончили ремонт дефектной трубы на Потемкинской улице

фото ЗакС политика Специалисты закончили ремонт дефектной трубы на Потемкинской улице

В Центральному районе Петербурга на Потемкинской улице заменили трубопровод, который 4 декабря ограничил движение из-за пара, об этом 4 декабря писала "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу АО "Теплосети Санкт-Петербурга".

Сварочные работы на Потемкинской улице завершили в 20:45 4 декабря. После этого специалисты начали заполнение подключенного участка теплоносителем.

Потребителей переводят в штатный режим подачи отопления и воды.

Напомним, что 4 декабря из-за коммунальной аварии на Потемкинской улице образовался туман. На месте прорвало трубу.

Фото: ЗАКС.Ру


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