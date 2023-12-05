Между Петербургом в Самарой станут чаще летать самолеты

Между Петербургом и Самарой увеличится количество рейсов с 15 декабря, об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково.

Теперь воздушные судна будут летать четыре раза в неделю – в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. Время вылета из Самары – 18:10, а из Пулково – 19:40. Общее время полета составит 2,5 часа.

Перелетами занимается авиакомпания "Россия".

Напомним, что ранее авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов из Петербурга в Тбилиси. Теперь самолеты в столицу Грузии будут летать два раза в неделю вместо одного. Прямые рейсы в Тбилиси восстановились только 18 ноября.

Фото: ЗАКС.Ру