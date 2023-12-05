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Новости 11:36

Самолет из Петербурга в Уфу не мог вылететь из-за ложного сообщения о бомбе

фото ЗакС политика Самолет из Петербурга в Уфу не мог вылететь из-за ложного сообщения о бомбе

В аэропорту Пулково задержался самолет из Петербурга в Уфу из-за ложного сообщения о минировании воздушного судна, об этом пишет 78.ru.

По предварительным данным, мужчина перед вылетом подошел к бортпроводникам и проинформировал их о том, что самолет якобы заминирован.

Прибывшие правоохранительные органы сразу же задержали мужчину. Сам самолет не мог вылететь из Петербурга около часа.

В результате проверки воздушного судна никаких взрывчатых устройств найдено не было. Сейчас выясняется, зачем пассажир сообщил о несуществующем минировании.

Напомним, что между Петербургом и Самарой увеличится количество рейсов с 15 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру


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