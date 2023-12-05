Правительство Ленобласти может профинансировать выплаты обманутым дольщикам

Правительство Ленинградской области готово выделить средства на компенсацию 99 % от суммы, необходимой для выплат обманутым дольщикам на 20 объектах, сообщили 5 декабря в администрации региона со ссылкой на вице-губернатора Евгения Барановского. Чиновник уточнил, что вопрос финансирования упирается в решение Фонда развития территорий.

Барановский признал, что выделение средств будет сопряжено с заметными для бюджета тратами, поскольку компенсации рассчитываются исходя из рыночной стоимости жилья. В то же время это позволит восстановить права граждан, отметил он.

"Теперь, чтобы запустить механизм, требуется решение Наблюдательного Совета федерального Фонда развития территорий. Рассчитываем, что оно будет принято в кратчайшие сроки, и граждане начнут получать долгожданные выплаты", — заявил Барановский.

Месяцем ранее Барановский говорил, что решение проблемы обманутых дольщиков в регионе может затянуться до лета, а не до начала 2024 года, как сообщалось ранее. Из его слов следовало, что на начало ноября в регионе насчитывалось 69 долгостроев.

Фото: ЗАКС.Ру