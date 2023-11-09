Решение проблем обманутых дольщиков в Ленобласти может затянуться на полгода

В Ленобласти могут измениться сроки введения в эксплуатацию проблемных долгостроев и, соответственно, закрытие проблем обманутых дольщиков.

Если раньше крайним сроком называли конец нынешнего или самое начало 2024 года, то новые обстоятельства способны сдвинуть дедлайн на летние месяцы. Об этом рассказал профильный губернатор Евгений Барановский.

"Два года назад долгостроев в Ленинградской области было порядка 300, а сегодня осталось 69. У нас есть нюансы по достройке, поэтому где-то на трех-четырех объектах с отдельными корпусами мы выйдем за рамки 2023 года", - приводит его слова ТАСС.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 12 тысяч обманутых дольщиков. По словам Барановского, дольщикам 23 долгостроев в общей сложности остаются должны 23 млрд рублей. Из 69 долгостроев 30 находятся на контроле у регионального Фонда защиты прав дольщиков. В отношении последнего в прошлом году было возбуждено коррупционное дело.

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