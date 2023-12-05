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Новости 13:07

ОНФ в Петербурге получил около 2 тысяч обращений за 2023 год

фото ЗакС политика ОНФ в Петербурге получил около 2 тысяч обращений за 2023 год

В 2023 году петербургское отделение Народного фронта (ОНФ) получило порядка двух тысяч обращений, рассказала руководитель исполкома регионального Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова на пресс-конференции ТАСС 5 декабря. 

По итогам рассмотрения обращений горожан ОНФ направила 420 писем в органы исполнительной власти, в том числе Следственный комитет и прокуратуру. Всего удалось решить 128 вопросов. В основном они касались проблем с ЖКХ. 

Также во время пресс-конференции депутаты Заксобрания, сопредседатели ОНФ Антон Соловьев и Андрей Рябоконь рассказали о законовоческой деятельности. Рябоконь напомнил о совей инициативе о введения ответсвенности за выгул опасных пород собак без намордника, а Соловьев - о запрете продажи бытовых газов для профилактики сниффинга, вида таксикомании.

Константин Леньков / Кадр из трансляции ТАСС


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Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 
Соловьев Антон Владимирович 




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