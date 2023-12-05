Милонов не увидел необходимости в увеличении срока службы в армии

Предложение увеличить срок службы в армии по призыву не встретило понимания у избранного от Петербурга депутата Госдумы Виталия Милонова ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале парламентарий усомнился в целесообразности подобного решения и высказался в пользу контрактной армии.

С предложением увеличить с одного до двух лет срок службы в армии выступил 3 декабря однопартиец Милонова, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. "Служить срочную службу надо два года, тогда решится проблема с количеством призывников, второе — качество подготовки мобресурса", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

На следующий день инициативу прокомментировал глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Парламентарий заявил, что позиция Гурулева не отражает мнение всего комитета, и выразил мнение, что "на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет [цитата по ТАСС]".

Во вторник к заочной дискуссии присоединился Милонов, который заявил, что "подобные вопросы нужно прежде всего обсуждать с Минобороны и президентом", а как минимум — предварительно обсуждать внутри партии. Он добавил, что сейчас срочники не участвуют непосредственно в СВО, и предположил, что речь может идти о некотором пересмотре "концепции закона и подхода к использованию срочников". Последнее представляется Милонову "ответственным шагом", на который сам он, по его признанию, не решился бы.

"В целом, армия плавно идет к тому, чтобы ее состав комплектовался из контрактников. Поэтому не уверен, что предложение вообще стоит рассматривать", — поделился мнением депутат.

Ранее Милонов предложил признать знамя Спаса Нерукотворного в качестве официального знамени российской армии.

Фото: ЗАКС.Ру