Жители 180 домов в Московском районе остались без отопления в ночь на 5 декабря

В Московском районе Петербурга минувшая ночь прошла без отопления из-за коммунальной аварии, об этом 5 декабря пишет "Фонтанка.ру".

По словам жительницы дома на Авиационной улице, отопление отключилось еще 4 декабря днем. Из-за холода женщина обратилась в ЖКС, где ей рассказали, что причина отключения в прорыве трубы, а без тепла остались еще жители 180 домов на улицах Ленсовета и Типанова.

Речь идет об аварии у дома на улице Ленсовета, об этом рассказали в пресс-службе АО "Теплосети Санкт-Петербурга". Там густой пар заполонил всю территорию. В предприятии отметили, что на данный момент повреждение устранено и поводов для беспокойства нет.

Напомним, что Следственный отдел СК по Красногвардейскому району организовал проверку из-за сообщений об отсутствии отопления в одной из школ.

Фото: ЗАКС.Ру