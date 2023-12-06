Певец Шарлот обжаловал решение самарского суда о своем аресте

Защита певца Шарлота обжаловала решение суда о заключении под стражу музыканта в СИЗО, об этом 6 декабря пишет ТАСС со ссылкой на самарский суд.

На данный момент Эдуард Шарлот по решению Кировского районного суда Самары находится в СИЗО до 24 января 2024 года. Музыкант фигурирует в трех делах по статьям о реабилитации нацизма и об оскорблении чувств верующих.

Напомним, что правоохранительные органы задержали певца Шарлота в аэропорту Пулково 22 ноября. После этого музыкант извинился за сожжение российского паспорта и даже успел получить 13 суток ареста по статье о мелком хулиганстве, а через два дня после задержания стало известно о возбуждении трех уголовных дел.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга