Законопроект о расходовании материнского капитала на профподготовку родителей прошел первое чтение

Законодательное собрание Петербурга 6 декабря в первом чтении поддержало законопроект, позволяющий тратить средства из материнского капитала на профессиональную подготовку родителей, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Так депутаты хотят помочь родителям найти работу, которую удобнее совмещать с воспитанием ребенка.

Так, маткапитал предлагают направлять на получение профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

"Лица, занимающиеся воспитанием детей, нередко не имеют профессионального образования или теряют свою квалификацию, находясь в отпуске по уходу за ребенком, становясь менее конкурентоспособными на современном рынке труда. <...> Предоставление данной возможности позволит им повысить свою квалификацию, вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место или переобучиться по профессии, востребованной на рынке труда, чтобы найти работу, наиболее подходящую для совмещения с воспитанием ребенка", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ подготовили единороссы Валерий Гарнец, Денис Четырбок, Марина Макарова и Александр Ржаненков.

Напомним, в 2023 года размер материнского капитала в Петербурге составляет 194 тысячи рублей. Ранее депутаты уже приняли ряд законов о расширении перечня товаров и услуг, на которые можно потратить маткапитал. В частности, на газификацию домов, медицинское страхование ребенка и другие нужды. Также в парламенте предложили тратить маткапитал на учебники и школьную форму.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру