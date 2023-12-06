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Новости 14:42

В здании Росгвардии на Измайловском проспекте горела крыша

фото ЗакС политика В здании Росгвардии на Измайловском проспекте горела крыша

На Измайловском проспекте в Петербурге произошел пожар в здании войсковой части Северо-Западного округа войск национальной гвардии (Росгвардия), об этом 6 декабря пишет 78.ru.

После прибытия пожарных пожару был присвоен ранг 1-БИС. Как сообщали очевидцы, над зданием повис дым. По предварительной информации, у здания загорелась крыша.

Из-за пожара движение по Измайловскому проспекту было перекрыто.

Напомним, что в Адмиралтейском районе произошел пожар в здании петербургской Консерватории. Огонь охватил 100 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. Консерватория имени Римского-Корсакова находится на реставрации с 2012 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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