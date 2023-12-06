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Новости 15:20

РКН предупредил сограждан о фейковой рассылке от его имени

фото ЗакС политика РКН предупредил сограждан о фейковой рассылке от его имени

Роскомнадзор 6 декабря сообщил о новых злоумышленниках, которые выдают себя за представителей ведомства и рассылают письма с похожих электронных адресов.

Авторы рассылки представляются сотрудниками "комитета информационной и правовой безопасности", будто бы функционирующего при надзорном органе. В действительности такого подразделения не существует.

Фейковые письма отправляются с адресов в формате name@rkn.expert, тогда как подлинные письма от Роскомнадзора имеют адреса исключительно в формате name@rkn.gov.ru.

Похожая атака злоумышленников, выдававших себя за чиновников РКН, наблюдалась в январе. Получателей писем пугали некоей запрещенной информацией, якобы выявленной в их контенте.

фото: pixabay


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