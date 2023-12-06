Дознаватели назвали две версии пожара в петербургской Консерватории

Появились две версии возникновения пожара в здании Консерватории имени Римского-Корсакова, об этом 6 декабря пишет "Фонтанка.ру".

По версии дознавателей, пожар мог начаться из-за возгорания тепловой пушки. Также есть предположение, что пожар произошел из-за короткого замыкания.

Отмечается, что в результате пожара выгорели первый этаж здания и лестничный проем. По предварительным данным, произошло частичное обрушение.

Стоит отметить, что пожар был полностью ликвидирован сотрудниками МЧС только в 17:53, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, что днем в среду, 6 декабря, в реконструируемом здании Консерватории начался пожар, охвативший 100 квадратных метров площади.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга