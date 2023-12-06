ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:14

Дознаватели назвали две версии пожара в петербургской Консерватории

фото ЗакС политика Дознаватели назвали две версии пожара в петербургской Консерватории

Появились две версии возникновения пожара в здании Консерватории имени Римского-Корсакова, об этом 6 декабря пишет "Фонтанка.ру".

По версии дознавателей, пожар мог начаться из-за возгорания тепловой пушки. Также есть предположение, что пожар произошел из-за короткого замыкания.

Отмечается, что в результате пожара выгорели первый этаж здания и лестничный проем. По предварительным данным, произошло частичное обрушение.

Стоит отметить, что пожар был полностью ликвидирован сотрудниками МЧС только в 17:53, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, что днем в среду, 6 декабря, в реконструируемом здании Консерватории начался пожар, охвативший 100 квадратных метров площади.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама