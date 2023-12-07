Трассу "Скандинавия" перекроют 8 раз за день 7 декабря

На федеральной трассе "Скандинавия" 8 раз по 20 минут остановят движение транспорта из-за работ на линии электропередач 7 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы будут вестись на 115-м километре федеральной трассы. Там специалисты произведут переустановку линии электропередач. Работы ведутся АО "ВАД" в рамках реконструкции участка с 100-го по 134-й километр автодороги А-181 "Скандинавия".

Перекрывать дорогу будут 8 раз по 20 минут с перерывами также в 20 минут с 10 утра до 15:40 дня.

Напомним, что 8 декабря начнутся работы по прокладке водопровода на Кронверкской набережной, из-за чего проезд в Александровском парке будет полностью закрыт.

Фото: ЗАКС.Ру