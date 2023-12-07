ЦИК рассмотрит вопрос о трехдневном голосовании на выборах президента

Центризбирком в пятницу, 8 декабря, рассмотрит вопрос организации трехдневного голосования на выборах президента в марте следующего года, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. При этом она заявила об отсутствии планов устраивать дистанционное голосование (ДЭГ) для находящихся за рубежом россиян.

По словам Памфиловой, в пятницу ЦИК рассмотрит проект постановления о формате голосования с учетом социологических данных и консультаций с коллегами из регионов. "Завтра будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней", — приводит РИА "Новости" слова Памфиловой, сказанные на заседании Совета Федерации.

Также Памфилова высказалась касательно возможности проведения ДЭГ за рубежом. Произойдет это из-за опасений в возможности дискредитации выборов со стороны "недругов", следует из ее слов. "Нет, категорически не будет", — заявила она в ответ на вопрос о возможности организации ДЭГ для голосования за рубежом [цитата по РИА "Новости"].

Глава ЦИК уточнила, что применять ДЭГ вне пределов России "никоим образом не планируется", поскольку "это очень рискованно". Она также назвала российское законодательство о выборах "одним из самых либеральных законодательств в мире по порядку голосования за рубежом". Отказ от использования ДЭГ за границей стал следствием направленных против России действий "пула из пяти десятков стран, которые назначили себя демократическими", заявила она.

В четверг члены Совета Федерации утвердили дату проведения выборов президента, назначив их на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно.

Фото: ЗАКС.Ру