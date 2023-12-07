ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:54

Володин вручил депутату Тетердинко благодарность за развитие парламентаризма

фото ЗакС политика Володин вручил депутату Тетердинко благодарность за развитие парламентаризма

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 6 декабря передал благодарность петербургскому депутату Александру Тетердинко за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма. Об этом Тетердинко рассказал в своем Telegram-канале. 

"Для меня это большая честь! Ну и, конечно же, стимул работать еще больше, еще интенсивнее на благо нашего любимого города - Санкт-Петербурга" - написал Тетердинко. 

Напомним, Тетердинко в 2021 году избрался в Госдуму от "Единой России". Он выдвигался по избирательному округу №212, который располагается на территории Красносельского района Петербурга. 

Ранее на главу МО "Звездное" возбудили уголовное дело из-за якобы фиктивного трудоустройства тещи Тетердинко. 

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Александра Тетердинко


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Тетердинко Александр Павлович 




Новости7 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама