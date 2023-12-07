Володин вручил депутату Тетердинко благодарность за развитие парламентаризма

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 6 декабря передал благодарность петербургскому депутату Александру Тетердинко за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма. Об этом Тетердинко рассказал в своем Telegram-канале.

"Для меня это большая честь! Ну и, конечно же, стимул работать еще больше, еще интенсивнее на благо нашего любимого города - Санкт-Петербурга" - написал Тетердинко.

Напомним, Тетердинко в 2021 году избрался в Госдуму от "Единой России". Он выдвигался по избирательному округу №212, который располагается на территории Красносельского района Петербурга.

Ранее на главу МО "Звездное" возбудили уголовное дело из-за якобы фиктивного трудоустройства тещи Тетердинко.

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Александра Тетердинко