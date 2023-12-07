Госдума запретила банкам взимать с льготников комиссию при оплате ЖКХ

Депутаты Государственной думы приняли 7 декабря в третьем, окончательном чтении закон о запрете банкам взимать комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Мера распространяется не на всех плательщиков, а лишь на имеющих право на получение льгот.

"Норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке. Полный перечень категорий таких граждан будет установлен правительством РФ", — написал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

По словам парламентария, действие закона коснется в том числе пенсионеров, инвалидов, малоимущих граждан и ветеранов боевых действий. принятие закона стало "результатом большой работы", проведенной Госдумой совместно с правительством и банковским сообществом по поручению президента Владимира Путина, высказался Володин.

Ранее банки негативно выказались о предложении отменить комиссию при уплате ЖКУ. Реализация подобной идеи чревата негативными последствиями для граждан, ресурсоснабжающих организаций и для участников рынка, заявили в Национальном совете по финансовому рынку.

Фото: ЗАКС.Ру