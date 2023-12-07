Всеволожские депутаты определились с исполняющим обязанности главы района

Депутаты Всеволожского района Ленобласти определились с исполняющим обязанности главы района, сообщил 7 декабря Telegram-канал "Медиацентр В1". Должность официально получил экс-глава регионального Фонда капремонта Андрей Воропаев.

"Теперь официально: Совет депутатов Всеволожского района во главе с Вячеславом Кондратьевым назначил исполняющим полномочия главы администрации Всеволожского муниципального района Андрея Воропаева", — говорится в опубликованном сообщении.

В конце ноября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил Воропаеву перейти в администрацию Всеволожского района. Как поведал сам глава региона, предполагалось, что сперва назначенец займет пост первого заместителя главы администрации, а потом пересядет в кресло главы, находясь при этом в статусе исполняющего обязанности.

Фото: Telegram-канал "Медиацентр В1"