Шишкина объявила сбор нуждающихся в озеленении адресов на Петроградской стороне

Лидер фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина обратилась к подписчикам своего Telegram-канала с просьбой назвать адреса на Петроградской стороне, где можно было бы провести озеленение. Авторами идеи выступили жители района, уточнила она.

"Интересное предложение поступило от жителей. Они предлагают объявить о сборе адресов на Петроградской, которые потенциально можно было бы озеленить. Идея замечательная. Делаю это прямо сейчас", — написала Шишкина в своем канале.

Также депутат сообщила о намерении обратиться в комитет по благоустройству с вопросом о компенсационном озеленении Зверинской улицы. По ее словам, внимание к этому вопросу привлекла местная активистка, выступающая за создание сквера Первостроителей на углу Сытнинской и Кронверкской улиц. Петербурженка отметила, что раньше на Зверинской были деревья, но их вырубили, а новые не посадили. Шишкина пообещала написать по этому поводу в Смольный.

В конце ноября Шишкина обратилась в КГИОП из-за удручающего состояния так называемого дома Лермонтова на Садовой улице.

Фото: сайт Марины Шишкиной