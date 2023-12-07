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Новости 15:41

В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за гололеда

фото ЗакС политика В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за гололеда

В Петербурге продлевают "жёлтый" уровень погодной опасности из-за гололеда на дорогах, об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения продлевается с 7 декабря 21:00 до 8 декабря 09:00. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период высокая опасность гололедно-изморозевых отложений.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП, а лучше воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также рекомендовали быть внимательнее.

Напомним, что МЧС предупредило петербуржцев об изморози в городе 8 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру


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