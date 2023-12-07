Решетников не счел критичным нынешний уровень инфляции

Уровень инфляции в России превышает запланированные показатели, однако это некритично, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Это становится особенно заметным при взгляде на базовую инфляцию, заявил он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

"Инфляция, да, она, конечно, выше таргета, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберем, она 5,5 % [в годовом выражении в октябре]", — цитирует министра "Интерфакс".

В целом же инфляция растет в последние месяцы, "но не столь критично", отметил Решетников.

Уровень инфляции в России с 28 ноября по 4 декабря вырос на 0,12 %, следует из сообщения Росстата. Всего с начала года потребительские цены выросли в стране на 6,79 %.

Фото: Telegram-канал "Минэкономразвития РФ"