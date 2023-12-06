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Новости 19:46

С начала года куриные яйца подорожали уже более чем на 42%

фото ЗакС политика С начала года куриные яйца подорожали уже более чем на 42%

Росстат опубликовал еженедельную сводку, посвященную изменениям на потребительском рынке. Инфляция продолжилась, составив 0,12% по отношению к прошлой неделе.

Наиболее стремительно растущий в цене с начала года товар, куриные яйца, продолжил имеющуюся тенденцию (+4,23%). С начала года яйца стали дороже уже на 42,41%.

Сильнее всего за неделю из продуктов продовольствия подорожали свежие огурцы, прибавив 10,38 процентных пунктов.

Впервые за долгое время на прошедшей неделе подешевела курица (-0,09%). Всего с начала года она выросла в цене в среднем на 30%, что ранее стало поводом для принятия специальных правительственных мер.

фото: unsplash


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