Калининградский юрист пожаловался, что ему дали день на ознакомление с четырьмя томами дела

Юрист из Калининградской области Свен Нордин пожаловался на сжатые сроки, выделенные ему на ознакомление с материалами уголовного дела против себя, передает 7 декабря "ОВД-Инфо"*. По словам гражданина, на изучение четырех томов дела ему выделили один день.

Против Нордина возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Его обвиняют в публикации поста во "ВКонтакте" с критическими высказываниями в адрес советского пограничника Никиты Карацупы.

В разговоре с "ОВД-Инфо"* проживающий в области юрист пожаловался, что у него уходит четыре часа только на дорогу до суда. Кроме того, в БФУ имени Канта, где Нордин учится на магистратуре, началась сессия.

"За такой срок невозможно ознакомиться и с делом, и с вещдоками, и сделать все необходимые выписки", — поделился мнением Нордин. Он также сообщил, что подал жалобу из-за предоставленного ему срока на изучение материалов дела.

В рамках расследования дела Нордину назначали психиатрическую экспертизу, в минувшем феврале ему предъявили обвинение по делу.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру