В Госдуме до конца года обсудят законопроект о противодействии травле в школах, заявила Лантратова

Депутаты Государственной думы до конца 2023 года обсудят на парламентских слушаниях законопроект о профилактике травли в школах, сообщила "Ведомостям" первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова (СРЗП). Сам документ был анонсирован еще в октябре прошлого года.

"Стоит провести большие парламентские слушания и сразу внести документ. Так как законопроект межфракционный и проблема не имела на тот момент очевидных решений, на подготовку ушло больше времени, чем предполагалось", — поведала изданию Лантратова.

Вопрос школьной травли вновь привлек внимание парламентариев после стрельбы в брянской гимназии № 5, произошедшей утром 7 декабря. На заседании в Госдуме в четверг спикер Вячеслав Володин вслед за депутатом Валерием Гартунгом заявил о необходимости дать законодательное определение понятию травли.

Согласно официальным данным, накануне в Брянске восьмиклассница ранила из охотничьего ружья пятерых учеников и убила одну девочку. После этого она совершила суицид. В качестве возможной причины произошедшего называли, в том числе, травлю ученицы со стороны одноклассников. Следственный комитет возбудил по итогам инцидента уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру