"Ъ": Минтранс доработал проект запрета превышения средней скорости на дорогах

Минтранс доработал проект изменений в правила дорожного движения, предусматривающий установление запрета на превышение средней скорости между несколькими камерами видеонаблюдения, сообщил 8 декабря "Коммерсантъ". Сейчас ведомство готовит документ к межведомственному согласованию.

Как сообщило издание, инициатива получила поддержку регионов и Минэкономразвития. "Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог", — говорится в отзыве ведомства на документ.

Следующим этапом разработки проекта станет внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, где будет установлена ответственность водителей за превышение средней скорости на дорогах. Также в кодексе урегулируют вопрос с подсудностью, установив, что местом правонарушения будет считаться зона контроля последней камеры в общей череде.

О планах Минтранса вернуть штрафы за превышение средней скорости стало известно в начале минувшего августа. Подобная практика уже существовала в России до 2021 года.

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