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Новости 12:30

Выдвигать кандидатов в президенты имеют право 25 партий

фото ЗакС политика Выдвигать кандидатов в президенты имеют право 25 партий

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что выдвигать своих кандидатов в президенты России имеют право 25 действующих партий. Об этом он рассказал на заседании ЦИК 8 декабря.

Партии должны подать документы в избирком о выдвижении кандидата до вечера 1 января, рассказала секретарь ЦИК Наталья Бударина. Шевченко напомнил, что таким претендентам необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку - не менее 100 автографов из разных субъектов: не более 2,5 тысяч из одного региона. 

Освобождаются от сбора подписей кандидаты партий, которые победили на выборах в Госдуму и которые представлены в не менее трети фракций в региональных парламентах. Последних в России нет, а в ГД существует пять фракций, сообщил Шевченко. 

Самовыдвиженцы обязаны собрать 300 тысяч подписей избирателей в свою поддержку - не более 7,5 тысяч из одного субъекта, напомнил Шевченко. Бударина добавила, что такие кандидаты должны подать первый пакет документов до вечера 27 декабря. 

Напомним, выборы президента России пройдут три дня: с 15 по 17 марта 2024 года. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия намерена выдвинуть действующего главу государства Владимира Путина. 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншоты презентации ЦИК


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