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Новости 16:12

Песков: Избирательная кампания Путина де-факто началась

фото ЗакС политика Песков: Избирательная кампания Путина де-факто началась

Избирательная кампания президента Владимира Путина фактически началась, хотя формально этого еще не произошло, высказался его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов, можно ли говорить о старте кампании действующего главы государства.

"Если вы хотите говорить де-факто, наверное, да. Если вы хотите говорить де-юре, то нет", — цитирует "Интерфакс" ответ Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что Путин еще не выполнил необходимые формальности для регистрации кандидатом на выборах. "Мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться", — пообещал он.

На вопрос о том, было ли заявление Путина о намерении идти на новый срок домашней заготовкой, Песков ответил отрицательно.

Ранее в пятницу президент объявил о принятом решении вновь участвовать в выборах. В четверг Совет Федерации официально установил в качестве даты выборов 17 марта 2024 года. Согласно решению Центризбиркома, голосование будет длиться в течение трех дней.

Фото: Kremlin.ru


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