В Петербурге за месяц чуть более 300 человек подписались за выдвижение Явлинского

С начала ноября за выдвижение кандидатуры сооснователя партии "Яблоко" Григория Явлинского на пост президента подписались чуть более 300 петербуржцев, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии 8 декабря. Речь идет о подписях, оставленных сторонниками "яблочников" лично в офисе партии. Сам Явлинский, напомним, говорил, что готов принять участие в выборах, если соберет 10 млн подписей по все стране.

Также сбор подписей ведется и в онлайн формате: через петицию на сайте Change.org, а также на персональном сайте Явлинского. Там, по состоянию на 8 декабря, выдвижение "яблочника" поддержали 10 тысяч и 28 тысяч соответственно.

"Мы надеемся на широкую общественную поддержку выдвижения Григория Явлинского — именно она необходима для участия в выборах президента России в 2024 году", - приводит пресс-служба слова лидера фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга Александра Шишлова.

Сам Явлинский в интервью РБК, опубликованном 5 декабря, сообщил, что по всего по стране удалось набрать "несколько сотен тысяч" подписей. По его словам, сбор будет продолжаться до середины декабря.

Ранее федеральный политический комитет "Яблока" выступил с требованием освободить в России всех осужденных, лишенных свободы за выражение своего мнения.

Константин Леньков / Фото пресс-службы партии "Яблоко"