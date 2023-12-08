"Поступок настоящего патриота России": Бельский о выдвижении Путина на новый срок

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поддержал инициативу президента Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства. Мнением спикер поделился в своем Telegram-канале 8 декабря.

"Это поступок настоящего патриота России. Поддерживаю такое решение главы государства. Уверен, что его лидерские качества, доверие миллионов жителей, умение принимать самые сложные решения послужат развитию нашей страны, продолжению роста ее роли на международной арене. Путин – это Победа!" - написал Бельский.

Его коллеги по законодательному собранию, в частности, депутаты от "Единой России", в основном решили разместить в своих соцсетях пост секретаря партии Андрея Турчака, посвященный заявлению президента.

Путин объявил о намерениях участвовать в выборах во время церемонии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле. Выдвинуться на новый срок его попросил спикер парламента ДНР Артем Жога от лица жителей региона.

Выборы президента пройдут в марте 2023 года и будут длиться три дня: 15, 16 и 17 марта. Подобный формат проведения голосования на президентской кампании применяется впервые.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру