За две недели Google оштрафовали в третий раз из-за контента о СВО

Мировой судья в Москве выписал очередной штраф американской компании Google. На этот раз он составил 4 млн рублей. Наказание было назначено в соответствии с протоколом, составленным из-за неисполнения предписания Роскомнадзора, передает "Интерфакс".

Протокол оформили по ст. 19.7.10-4 КоАП (неисполнение владельцем соцсети предписания о мониторинге соцсети в целях выявления информации, схожей до степени смешения с информацией, которая должна была быть удалена на основании ранее направленного требования или уведомления).

В данном случае речь идет о недобросовестном мониторинге видеохостинга YouTube. На этом ресурсе, принадлежащем Google, согласно позиции суда, не были заблокированы видеозаписи, посвященные военной спецоперации.

Это уже третий крупный штраф для Google в России за последние полмесяца. Каждое из новейших взысканий так или иначе связано с контентом, касающимся военной спецоперации.

фото: pixabay