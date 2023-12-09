Бастрыкина интересуют детали педофильского дела против мигранта в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у петербургских коллег доклад о деле против половой неприкосновенности ребенка, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о преступлении, в котором обвиняют 44-летнего гражданина Таджикистана. В Петербурге он работает дворником. Известно, что вменяемые ему криминальные действия (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК) были совершены по отношению к 14-летней школьнице на Суворовском проспекте. Фигурант уже находится под арестом. Бастрыкина интересует информация о ходе расследования и иные подробности дела.

Отметим, что на скандалы с участием мигрантов глава СК реагирует ежедневно.

За последние десять дней в Петербурге было, помимо указанного случая, как минимум два ареста граждан сопредельных стран по "педофильским" статьям. Так, 30 ноября Калининский районный суд арестовал Хакназара Розикова, пойманного на приставаниях к несовершеннолетней. В тот же день СК обвинил гражданина Узбекистана в сексуальном насилии над 8-летней девочкой.

фото: ЗАКС.Ру