В Петербурге завели уголовное дело на мать, заподозренную в истязании детей

Петербургские правоохранители пришли к 30-летней уроженке одного из среднеазиатских государств, на неделе ставшей героиней скандала, сообщает ГУ МВД. Женщина фигурирует в качестве подозреваемой в уголовном деле о побоях (ст. 116 УК), которые она, по версии силовиков, нанесла своим детям.

О том, что она задержана, сообщалось еще в пятницу. Этому предшествовала жалоба в правоохранительные органы, поступившей от воспитательницы детского сада в Кировском районе. Последнюю смутило то, что у воспитанников были обожжены руки.

Фигурантка с гражданством Таджикистана призналась, что наказала детей за воровство, заставив их держать ладони над включенной газовой конфоркой, уточняет проект "Mash на Мойке". После огласки ситуации несовершеннолетних госпитализировали. Известно, что семья малоимущая и что задержанная работает уборщицей.

Накануне на инцидент обратил внимание глава Следственный комитет Александр Бастрыкин, отличающийся острой и оперативной реакцией на скандалы вокруг мигрантов в Петербурге.

UPD 12:35 СК по Петербургу, комментируя сюжет, сообщает о возбуждении уголовного дела по другой статье - ст. 117 УК (истязание)

Фото: ЗАКС.Ру