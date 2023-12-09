"Новые люди" определились с кругом претендентов на выдвижение в президенты

На съезде 24 декабря партия "Новые люди", как и объявлялось ранее, определится с кандидатом, который будет подаваться на президентские выборы. Пресс-служба этой политической организации накануне сообщила, что претендентов на участие в выборах всего три.

Участникам съезда предстоит выбрать между лидером партии Алексеем Нечаевым, вице-спикером Госдумы Вячеславом Даванковым и коллегой последнего, депутатом Сарданой Авксентьевой.

Напомним, в пятницу стало известно, что действующий глава государства Владимир Путин намерен идти на свой пятый срок. Выборы президента пройдут в три дня. Заключительный день голосования — 17 марта.

Фото: ЗАКС.Ру