Рыбаков сохранил за собой пост председателя "Яблока"

Политик Николай Рыбаков был переизбран на пост председателя "Яблока", сообщила пресс-служба партии вечером 9 декабря. В ходе тайного голосования его поддержали 55 % делегатов партийного съезда.

В своей речи по итогам выборов Рыбаков выразил благодарность за оказанное доверие. "Спасибо большое, что вы доверили мне вместе с вами идти по этому трудному пути. Я верю, что мы все вместе по нему пройдем, потому что знаем, для чего мы это делаем", — заявил он.

Помимо Рыбакова в борьбе за пост председателя партии участвовали Александр Ефимов, Максим Круглов и Анна Черепанова.

Ранее стало известно, что съезд "Яблока" пройдет в закрытом для журналистов режиме. Кандидатура Рыбакова была поддержана в середине ноября петербургским отделением партии.

Действующий председатель возглавляет "Яблоко" с 2019 года, когда он обошел на выборах Льва Шлосберга и Эмилию Слабунову. До этого, с 2005 года, он пребывал в должности заместителя председателя партии.

Фото: ЗАКС.Ру