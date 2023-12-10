Госдеп прокомментировал арест американского гражданина за посты о георгиевской ленточке

Госдепартамент США осведомлен об аресте в Петербурге обладателя российского и американского гражданства Юрия Малева, сообщил вечером 9 декабря ТАСС. Гражданина обвинили в реабилитации нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за публикаций о георгиевской ленточке.

"Мы в курсе сообщений о задержании гражданина США в России. Когда гражданина США задерживают за границей, Госдепартамент старается оказать всю необходимую помощь", — заявил информагентству собеседник в американском внешнеполитическом ведомстве.

О задержании 60-летнего Малева в Петербурге стало известно утром в субботу, вечером того же дня Смольнинский районный суд определил его под стражу до 7 февраля 2024 года. Сам фигурант и его защитник просили назначить более мягкую меру пресечения, упирая на состояние здоровья и признательную позицию по делу.

Малеву инкриминируют размещение в "Одноклассниках" двух постов с изображением георгиевской ленты в оскорбительном контексте.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти