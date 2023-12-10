Либерал-демократ попросил "Аэрофлот" показывать в полетах фильм о Жириновском

В ассортименте демонстрируемых на рейсах "Аэрофлота" кинолент не хватает документального фильма об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, полагает член фракции либерал-демократов в Госдуме Ярослав Нилов. Парламентарий обратился к главе авиакомпании с просьбой исправить это упущение, сообщило 10 декабря РИА "Новости" со ссылкой на документ.

В своем обращении на имя главы "Аэрофлота" Сергея Александровского Нилов отметил "качественное, разнообразное наполнение системы контента, доступного на борту". В то же время он обратил внимание на отсутствие фильма о Жириновском в разделе, посвященном известным людям современности.

Парламентарий напомнил адресату, что основатель партии был депутатом семи созывов Госдумы, имел статус профессора МГУ, а также написал "множество книг".

"Прошу вас рассмотреть возможность включить документальный фильм о Владимире Вольфовиче Жириновском в программу документального кино мультимедийной системы "Аэрофлот — Российские авиалинии"", — обратился к Александровскому Нилов. Депутат выразил готовность предоставить видеоматериалы в случае, если они потребуются.

Минувшим летом Александровский сообщил о планах "Аэрофлота" назвать один из своих бортов именем Жириновского. В минувшую пятницу стало известно о выпуске почтовой марки с изображением покойного политика.

Фото: Telegram-канал Ярослава Нилова