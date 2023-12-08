В России выпустили почтовую марку с Жириновским

Почтовая марка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского выпущена в свет, рассказал депутат Госдумы от либерал-демократов Сергей Леонов. К своему посту в Telegram он присовокупил изображения самой марки и почтового конверта с ней же.

"Почтовая марка и почтовый конверт с изображением Владимира Вольфовича Жириновского", — прокомментировал изображения депутат.

О том, что в 2023 году должна появиться марка с Жириновским, еще в июле оповещал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. Согласно полученным им сведениям, решение об этом приняла комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при Минцифры.

В июне гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил о планах компании присвоить имя Жириновского одному из самолетов компании.

В конце ноября Российский аукционный дом сообщил, что не смог продать пиджак Жириновского. Стартовая цена предмета одежды составляла 200 тысяч рублей.

Фото: Сергей Леонов / Telegram