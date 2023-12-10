Беглов объявил о возобновлении трамвайного движения по улице Руставели

Трамвайное движение на трехкилометровом участке улицы Руставели восстановлено, сообщил 10 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов. Всего же в этом году здесь обновили около шести километров трамвайных путей.

"Открыли трамвайное движение по трехкилометровому участку улицы Руставели от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. <...> Всего на улице Руставели обновили в этом году шесть километров трамвайных путей — от проспекта Просвещения до конечного пункта "Ручьи"", — проинформировал градоначальник в своем канале в Telegram.

По утверждению Беглова, использование новых технологий и материалов позволило обеспечить бесшумный ход трамваев на вновь открытом участке. Также при модернизации остановок их обеспечили высокими посадочными площадками для удобства маломобильных граждан.

Участок между проспектом Просвещения и проспектом Луначарского был закрыт на ремонт в конце июля. Предполагалось, что работы продлятся до 1 декабря.

Фото: Александр Беглов / Telegram