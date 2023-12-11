ЦИК решил проводить выборы президента России в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Центральная избирательная комиссия России решила проводить выборы страны в Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий вопрос рассматривался на заседании Центризбиркома 11 декабря.

Сейчас на этих территориях введено военное положение. Обстоятельства непростые, отметил зампред ЦИК Николай Булаев. При этом, по его мнению, большинство людей, проживающих в этих четырех регионах, не поймут, если у них не будут проводиться выборы президента России.

Булаев добавил, что Центризбирком провел консультации с силовыми ведомствами и руководством четырех регионов. Все они считают проведение выборов возможными, заявил зампред ЦИК.

На заседании Центризбиркома дистанционно выступили руководители избиркомов ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Они рассказали о якобы желании жителей регионов принять участие в выборах президента России и полной готовности избирательной системы к этому.

Напомним, в этих четырех регионах голосование можно будет организовать на придомовых территориях. Выборы президента России должны пройти в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру