СК и прокуратура Петербурга займутся делом о потухшем Вечном огоне в Красном Селе

Следственный комитет и прокуратура Петербурга проводят проверку по факту хулиганства у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны в Красном Селе, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службах ГСУ СК РФ по Петербургу и прокуратуры.

После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а следователи СК выяснят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что вечером 10 декабря несовершеннолетние граждане среднеазиатской страны потушили в Красном Селе Вечный огонь снежками. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. По поводу произошедшего высказался депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. По его мнению, причина такого поступка в отсутствии понимания ценностей России.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга