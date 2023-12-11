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Новости 18:42

Семьи затушивших Вечный огонь в Красном Селе хотят выдворить из России

фото ЗакС политика Семьи затушивших Вечный огонь в Красном Селе хотят выдворить из России

Петербургская полиция отчиталась о проверке семей несовершеннолетних мигрантов из Средней Азии, которым вменяют выходку у Вечного огня в Красном Селе.

Правоохранители установили, что обе семьи, чьи дети затушили мемориал снежками, находятся в стране с нарушениями миграционного законодательства. По этой причине ГУ МВД обратится в суд с ходатайством о выдворении их из России.

Ранее к скандалу подключились СК и прокуратура.

Вскоре после инцидента горение Вечного огня, находящегося на углу проспекта Ленина и проспекта 9 мая, было восстановлено.

Фото: ЗАКС.Ру


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