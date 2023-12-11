Гинцбург рассказал об итогах испытаний обновленной вакцины "Спутник Лайт"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подвел итог клинических испытаний, через которые прошла модифицированная однокомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник Лайт". Академик оценивает их как успешные. Побочные эффекты выявлены не были.

"Эффективность обновленной вакцины от "Омикрона" такая же, как была у исходного препарата против первых вариантов коронавируса — 95-97%", - цитирует специалиста Telegram-канал "Спутник V".

Накануне стало известно, что первая партия обновленного препарата насчитывает 135 тысяч доз.

В августе Гинцбург признал, что существовавшая на тот момент российская вакцина практически бесполезна перед новыми вариантами коронавируса.

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