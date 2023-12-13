В Петербурге "Мегафон" оштрафовали из-за рассылки спама

ПАО "Мегафон" привлекли к ответственности за распространение спама (ч.1 ст.14.3 КоАП РФ), об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу.

"Мегафон" занимался распространением рекламы, при этом выступал частью цепочки рекламораспространителей. То есть не выступал в роли оператора связи.

Законность выводов ФАС подтвердил и Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области. В суде считают, что сотовым оператором был нарушен Закон о рекламе.

"Мегафону" назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Напомним, что из-за рассылок спама на 500 тысяч рублей оштрафовали "Почта Банк".

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