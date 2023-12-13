Депутаты МО "Смольнинское" записали видео в поддержку осужденного мундепа Горинова

Действующие депутаты МО "Смольнинское" выступили с призывом обеспечить должный медицинский уход осужденному муниципальному депутату из Москвы Алексею Горинову. Сейчас он отбывает наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии в Покрове по приговору о распространении заведомо ложной информации о спецоперации (ст. 207.3 УК). В начале декабря группа поддержки Горинова сообщила, что у муниципала обострились проблемы со здоровьем. Видеоролик опубликовал депутат Никита Юферев в своем Telegram-канале.

"На данный момент состояние Алексея крайне тяжелое. По словам адвоката, он с трудом может говорить, сидеть. У него высокая температура. Должного лечения депутат не получает", - рассказывает на видео депутат Екатерина Кузнецова.

Также в записи видеообращения приняли участие Дмитрий Балтруков, Никита Юферев, Марина Шпринг и Дмитрий Палюга. Они требуют допустить к нему врачей, а также перевести его в больницу.

Ранее с похожим требованием выступила инициативная группа российских медиков. Они организовали сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину.

Напомним, 62-летнего Горинова осудили летом 2022 года из-за его слов о специальной военной операции во время заседания муниципального совета. Уже после приговора на него возбудили дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру