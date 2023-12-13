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Муниципал 16:23

Депутаты МО "Смольнинское" записали видео в поддержку осужденного мундепа Горинова

фото ЗакС политика Депутаты МО "Смольнинское" записали видео в поддержку осужденного мундепа Горинова

Действующие депутаты МО "Смольнинское" выступили с призывом обеспечить должный медицинский уход осужденному муниципальному депутату из Москвы Алексею Горинову. Сейчас он отбывает наказание в виде лишения свободы на 7 лет в исправительной колонии в Покрове по приговору о распространении заведомо ложной информации о спецоперации (ст. 207.3 УК). В начале декабря группа поддержки Горинова сообщила, что у муниципала обострились проблемы со здоровьем. Видеоролик опубликовал депутат Никита Юферев в своем Telegram-канале. 

"На данный момент состояние Алексея крайне тяжелое. По словам адвоката, он с трудом может говорить, сидеть. У него высокая температура. Должного лечения депутат не получает", - рассказывает на видео депутат Екатерина Кузнецова. 

Также в записи видеообращения приняли участие Дмитрий Балтруков, Никита Юферев, Марина Шпринг и Дмитрий Палюга. Они требуют допустить к нему врачей, а также перевести его в больницу. 

Ранее с похожим требованием выступила инициативная группа российских медиков. Они организовали сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. 

Напомним, 62-летнего Горинова осудили летом 2022 года из-за его слов о специальной военной операции во время заседания муниципального совета. Уже после приговора на него возбудили дело по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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МО Смольнинское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Балтруков Дмитрий Николаевич
Кузнецова Екатерина Михайловна
Палюга Дмитрий Сергеевич
Шпринг Марина Леонидовна
Юферев Никита Андреевич
Упоминаемые персоны
Балтруков Дмитрий Николаевич 
Кузнецова Екатерина Михайловна 
Палюга Дмитрий Сергеевич 
Шпринг Марина Леонидовна
Юферев Никита Андреевич 




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