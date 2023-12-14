Активиста Правдина из Ленобласти оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга 13 декабря оштрафовал 73-летнего активиста Александра Правдина на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов. Поводом послужили его посты в личном Telegram-канале "Сиверская ворона".

Правдин - активист из поселка Сиверский в Ленинградской области. Он известен выпуском своей "стенгазеты". Правдин часто выходил в одиночные пикеты, посвященные различным политическим темам. В частности, в его плакатах говорилось о приговоре московскому мундепу Алексею Горинову, об инициативах о запрете абортов, а также о выборах президента в 2024 году.

Ранее силовики из Ленобласти пытались привлечь его к ответственности за мелкое хулиганство и за разжигание ненависти или вражды. Его супруга проходит фигурантом по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти - во время одного из задержаний Правдина у нее произошла стычка с полицейскими.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру