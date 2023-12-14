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Новости 10:45

Активиста Правдина из Ленобласти оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Активиста Правдина из Ленобласти оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Петербурга 13 декабря оштрафовал 73-летнего активиста Александра Правдина на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП), сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов. Поводом послужили его посты в личном Telegram-канале "Сиверская ворона". 

Правдин - активист из поселка Сиверский в Ленинградской области. Он известен выпуском своей "стенгазеты". Правдин часто выходил в одиночные пикеты, посвященные различным политическим темам. В частности, в его плакатах говорилось о приговоре московскому мундепу Алексею Горинову, об инициативах о запрете абортов, а также о выборах президента в 2024 году. 

Ранее силовики из Ленобласти пытались привлечь его к ответственности за мелкое хулиганство и за разжигание ненависти или вражды. Его супруга проходит фигурантом по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти - во время одного из задержаний Правдина у нее произошла стычка с полицейскими. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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