От "Чкаловской" до "Садовой" затормозились поезда из-за поломки состава

В петербургском метрополитене утром в пятницу, 15 декабря, увеличили интервал движения поездов на фиолетовой ветке, об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Увеличился интервал между станциями метро "Чкаловская" и "Садовая". Как рассказали в пресс-службе "Фонтанке.ру", задержка поездов произошла из-за поломки состава, который нужно было убрать в тупик, чтобы восстановить движение.

В половину девятого утра движение на фиолетовой ветке петербургского метрополитена было восстановлено и вернулось в обычный режим.

Напомним, что до конца января 2023 года станция петербургского метро "Зенит" будет открыта не только в выходные и праздники, но и в будние дни.

Фото: ЗАКС.Ру